Названы самые популярные направления внутреннего туризма в январе

В Шаббат заповедники и национальные парки страны посетили около 45 тысяч путешественников.

Управление заповедников и национальных парков Израиля опубликовало традиционную статистику посетителей своих объектов.

Об этом информирует портал Maariv.

Так, по данным ведомства, только за один день, 7 января, около 45 путешественников посетили заповедники и национальные парки страны.

Среди наиболее популярных мест были национальный парк Масада — примерно 2700 посетителей, а также национальный парк Кейсария и заповедник Эйн-Геди — примерно по 1700 посетителей.

Как сообщал Курсор, после пандемии коронавируса туристическая сфера в Израиле начинает постепенно восстанавливаться, хотя еще не достигла показателя 2019 года. Однако в прошлом году нашу страну посетили 2,67 млн человек из других государств. Такие данные предоставило министерство туризма.

Официально страна сняла COVID-ограничения только в мае, поэтому, по сравнению с 2019, число пребывающих туристов в 2022 году было ниже на 41 процент.

Доходы от въездного туризма составили около 13,5 миллиарда шекелей (не включая стоимость полетов) по сравнению с примерно 23 миллиардами шекелей в 2019 году.

В ведомстве отмечают, что иностранных гостей могло быть больше, но Израиль открылся немного позже, чем другие направления в Европе, поэтому туристы, планирующие путешествия заранее, отправились на отдых в другие страны. Но при этом, отрасль постепенно приходит в норму, в декабре 2022 года в Израиль прибыло более 266 тысяч туристов, а это значительно больше, чем в 2021 году.

Также Курсор информировал о том, что в Израиле был побит рекорд посещаемости парков и заповедников за один день. Так, 15 октября 2022 года заповедники и национальные парки по всей стране посетили около 380 тысяч отдыхающих.

При этом некоторые пляжные парковки были закрыты и открыты попеременно из-за загруженности. Более 22 тысяч отдыхающих провели время на берегу Галилейского моря.