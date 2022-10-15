В Израиле побит рекорд посещаемости парков и заповедников за один день

Около 380 тысяч отдыхающих посетили сегодня, 15 октября, заповедники и национальные парки по всей стране.

Это рекордное количество отдыхающих за один день, сообщает портал Детали.

«Управление природы и парков назвало самые популярные места за сегодняшний день места для отдыха. Это археологический парк Кейсария, заповедник Эйн-Геди, национальный парк Яркон (Тель-афек), Масада и заповедник Баниас», — уточняет издание.

Также отмечается, что около 8 тысяч человек на этих выходных остановились с ночевкой на стоянках и кемпингах.

Тем временем Maariv со ссылкой на диспетчерскую службу Ассоциации городов Кинерета сообщает, что на пляжах в праздник Суккот также был зафиксирован рекордный день отдыхающих — более 22 тысяч.

«Некоторые пляжные парковки были закрыты и открыты попеременно из-за загруженности. Более 22 тысяч отдыхающих провели время на берегу Галилейского моря», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в первом полугодии с туристическим визитом в Израиль приехало более миллиона иностранных туристов, из них более 252 тысяч человек посетило страну в июне.

Израиль открыл свои двери для туристов, которые получили «зеленый» COVID-сертификат, в январе текущего года, а с 1 марта для всех иностранных гостей. В январе Израиль посетили 46 700 человек, в феврале — 90 400, в марте — 168 900, в апреле — 216 ​​400, в мае — 262 700 человек.

При этом, количество израильтян, едущих за границу почти достигло уровня, который был до пандемии. В прошлом году более 766 700 человек выехали за рубеж по сравнению с 837 400 в июне 2019 года.

Курсор писал ранее, что Министерство туризма Израиля выделило 165 миллионов шекелей (49 миллионов долларов США) в виде грантов на поддержку планов по созданию новых гостиниц по всему Израилю или расширению уже существующих.