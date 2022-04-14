Названы самые популярные туристические направления среди израильтян на Песах

Ожидается, что более 1,5 млн израильтян отправятся за границу во время Песаха.

В честь приближающегося праздника Israel Hayom провела исследование, чтобы выяснить самые популярные направления этого года.

Удивительно, но выбор номер один для израильтян – Турция. Стамбул и Анталия возвращаются в список фаворитов благодаря растущим связям между Турцией и Израилем, приемлемым ценам на билеты, наличию рейсов (около 20 в день) и относительно короткому перелету.

Второе место в списке занимают Соединенные Штаты. У четырех авиакомпаний есть прямые рейсы из Израиля в США, и многие израильтяне также путешествуют в США с промежуточными посадками в Турции, Европе, Канаде и других странах. США открыты для посетителей, которые были вакцинированы от COVID-19 как минимум двумя дозами, и детей. При этом в США большинство ограничений на общественную жизнь снято.

Париж занял третье место, где десятки тысяч израильтян планируют отпраздновать Фестиваль свободы в Городе огней. Страна также сняла почти все ограничения, связанные с COVID.-19 Как и в США, так и во Франции соблюдающие евреи будут иметь множество кошерных ресторанов на Песах.

Италия заняла четвертое место, несколько ниже в списке, так как страна, которая славится хлебом и макаронами, не является первым выбором для израильтян в это время года, так как многие из них не едят хамец или дрожжевой хлеб на Песах.

И наконец, что не менее важно, это Греция, которая предлагает не только восхитительную кухню и замечательных людей, но и много солнца и захватывающих дух пейзажей. И хотя отдых на пляже в это время года невозможен, многие израильтяне забронировали билеты, чтобы провести отпуск на острове.

Паспорт израильтян, направляющихся в Исландию, Швецию, Румынию, Венгрию, Испанию, Португалию, Германию, Нидерланды, Грецию, Кипр, Австрию, Швейцарию, Польшу, Францию, Италию и Данию, должен быть действителен не менее 90 дней с даты возвращения и Турции 150 дней.

Израильтяне, направляющиеся в Шарм-эль-Шейх (Египет), Дубай и Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), а также в Перу, должны убедиться, что их паспорта действительны в течение как минимум 180 дней с даты возвращения, а в случае Южной Африки — 30 дней. дней.

Ранее Курсор писал, что Министерство туризма предлагает авиакомпаниям льготы для полетов в Эйлат. Ведомство опубликовало инициативу, которая направлена на привлечение тысяч туристов в Эйлат.

Курсор также сообщал, что Минприроды составил рейтинг чистых пляжей страны. Министерство продолжит работу по удалению отходов с морского дна, как с помощью подрядчиков, так и добровольцев, в сотрудничестве с Израильской ассоциацией дайвинга и Управлением природы и парков.