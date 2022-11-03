«Не молчите о геноциде в Иране»: израильские активисты обратились к новому правительству

«Я прошу новое правительство: не молчите о геноциде в Иране, помогайте, чем можете», — сказала лидер персидско-израильских активистов.

Сотни израильтян провели митинг в знак солидарности с протестующими в Иране в субботу вечером, а после всеобщих выборов во вторник один из организаторов демонстрации в четверг призвал новое правительство выступить против угнетения иранского народа.

«Я прошу новое правительство: не молчите о геноциде в Иране, помогайте, чем можете», — заявила The Jerusalem Post лидер персидско-израильской общины и бывшая персидская телеведущая Ширли Шамсян.

Шамсян сказала, что как народ, пострадавший от Холокоста, израильтяне не могут хранить молчание.

Акция протеста состоялась, потому что «Мир молчит», — сказала Шамсян. — Это то, что причиняет им боль больше всего». Демонстрация активистов прошла с целью показать иранцам, что они не одиноки.

В демонстрации приняли участие израильские политики, такие как Шаррен Хаскелл, Рут Вассерман, Мосси Раз и заместитель мэра Иерусалима Флер Хассан Нахум. Хаскелл ранее выражала поддержку движению «Женщины, жизнь, свобода», когда она остригла волосы во время выступления на мероприятии Международного христианского посольства в Иерусалиме (ICEJ) ранее в октябре.

Выступления и музыкальные перформансы проходили на персидском, английском, иврите и арабском языках.

Hundreds of Israelis held a rally in solidarity with protesters in Iran. Report by @Starrlord89 #Iran | #IranProtests2022 https://t.co/hOpmwYDnZk — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 3, 2022

Ранее Курсор писал, что в полиции озвучили подробности ножевого теракта в Иерусалиме.