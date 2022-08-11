Жертва обстрела: умершему в Ашкелоне мужчине требуют присвоить этот статус

Во время операции «Рассвет» в субботу, 6 августа, 60-летний житель Ашкелона получил инфаркт по дороге в бомбоубежище.
Это произошло в тот момент, проводился ракетный обстрел города террористами из сектора Газы.
По официальным данным ЦАХАЛа, в ходе операции «Рассвет» нет жертв среди гражданского населения в Израиле. Однако семья умершего мужчины требуют от государства признать, что Шломо Атиас является жертвой ракетного обстрела.
По их словам, в доме Шломо Атиаса нет бомбоубежища, а ближайшее находится во дворе, и мужчина должен был спуститься с четвертого этажа, а затем пробежать несколько метров по улице. В результате он упал без сознания рядом с бомбоубежищем, а после умер от инфаркта, когда бригада парамедиков проводила реанимационные мероприятия.
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