Жертва обстрела: умершему в Ашкелоне мужчине требуют присвоить этот статус

19:13, Сегодня
Новости Израиля, Общество
ракетные обстрелы из газы фото
Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Житель Ашкелона умер от инфаркта, когда пытался добежать до бомбоубежища во время ракетного обстрела. Теперь его семья требует признать его жертвой обстрела.

Во время операции «Рассвет» в субботу, 6 августа, 60-летний житель Ашкелона получил инфаркт по дороге в бомбоубежище.

Это произошло в тот момент, проводился ракетный обстрел города террористами из сектора Газы.

По официальным данным ЦАХАЛа, в ходе операции «Рассвет» нет жертв среди гражданского населения в Израиле. Однако семья умершего мужчины требуют от государства признать, что Шломо Атиас является жертвой ракетного обстрела.

По их словам, в доме Шломо Атиаса нет бомбоубежища, а ближайшее находится во дворе, и мужчина должен был спуститься с четвертого этажа, а затем пробежать несколько метров по улице. В результате он упал без сознания рядом с бомбоубежищем, а после умер от инфаркта, когда бригада парамедиков проводила реанимационные мероприятия.

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Автор материала:
Орли Шендт
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