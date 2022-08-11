Жертва обстрела: умершему в Ашкелоне мужчине требуют присвоить этот статус

Житель Ашкелона умер от инфаркта, когда пытался добежать до бомбоубежища во время ракетного обстрела. Теперь его семья требует признать его жертвой обстрела.

Во время операции «Рассвет» в субботу, 6 августа, 60-летний житель Ашкелона получил инфаркт по дороге в бомбоубежище.

Это произошло в тот момент, проводился ракетный обстрел города террористами из сектора Газы.

По официальным данным ЦАХАЛа, в ходе операции «Рассвет» нет жертв среди гражданского населения в Израиле. Однако семья умершего мужчины требуют от государства признать, что Шломо Атиас является жертвой ракетного обстрела.

По их словам, в доме Шломо Атиаса нет бомбоубежища, а ближайшее находится во дворе, и мужчина должен был спуститься с четвертого этажа, а затем пробежать несколько метров по улице. В результате он упал без сознания рядом с бомбоубежищем, а после умер от инфаркта, когда бригада парамедиков проводила реанимационные мероприятия.

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