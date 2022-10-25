«Не склоню голову»: Нетаниягу резко ответил американским законодателям

Сенатор Роберт Менендес сделал предупреждение в отношении Бен-Гвира во время закрытой встречи с Нетаниягу в прошлом месяце.

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу заявил во вторник, что он не будет «преклонять [свою] голову» перед законодателями Соединенных Штатов, которые предостерегли Иерусалим от того, чтобы ультраправому депутату Кнессета Итамару Бен-Гвиру не досталась высокая должность после предстоящих выборов.

«Мы — демократия, и мы решим, кто будет в следующем правительстве, — сказал Нетаниягу радиостанции харедим «Коль Барама». — Я знаю, как заступиться за нас. Моя способность — не склонять голову и говорить «нет», когда это необходимо».

Ранее сообщалось, что по крайней мере два произраильских демократа в Конгрессе США предостерегли Израиль от дальнейшей легитимации Бен-Гвира. Так, сенатор Роберт Менендес сделал предупреждение в отношении Бен-Гвира во время закрытой встречи с Нетаниягу в прошлом месяце.

Напомним, что Нетаниягу заявил в воскресенье, что Бен-Гвир «безусловно» может стать министром, если Биби сформирует правительство после предстоящих выборов. Позже, в понедельник, Нетаниягу твердо заявил, что Бен-Гвир будет министром в его коалиции, отказавшись от своего ранее заявленного возражения против введения ультраправого политика в свой кабинет.

Крайне правый депутат Кнессета Бен-Гвир занимает второе место в списке партии Религиозный сионизм, которая, по прогнозам, получит от 12 до 14 мест.

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