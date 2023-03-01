«Проблема в Нетаниягу»: Ганц выступил с жестким заявлением

Лидер партии «Национальный союз» Бени Ганц, ключевая фигура в оппозиции, заявил во вторник, что Бецалель Смотрич и другие члены правительства поддерживают хаос в Иудее и Самарии, и предсказал, что рост насилия приведет к краху.

«С его точки зрения, эскалация — это хорошо, создание поселений в самых густонаселенных частях Иудеи и Самарии — это хорошо, демонтаж Палестинской автономии — это хорошо», — сказал Ганц о Смотриче.

Ганц сказал, что буйство поселенцев в палестинском городе Хавара в воскресенье представляет риск для Израиля, и раскритиковал поддержку поселенцев со стороны некоторых членов правительства, назвав бунтовщиков «ополчением при поддержке некоторых деятелей коалиции». Беспорядки в Хаваре произошли после того, как террорист убил двух израильтян в городе.

«Это неправильно, это не соответствует нашим ценностям, это не подходит для нашей стратегии, это неправильно с точки зрения закона, — сказал Ганц о роковой ярости израильтян. — Меня очень беспокоит поддержка, которую это получило от некоторых политиков, которые вместо того, чтобы успокоить ситуацию, вышли с факелами в место, полное газовых паров».

«Это не то, как действует ответственное руководство, — сказал он. — Не так поступает развитая страна, не так поступает законопослушная страна».

Ганц также сказал, что Смотрич и другие крайне правые законодатели намеренно пытаются предотвратить решение о создании двух государств.

«Я думаю, что направление, в котором он нас тянет, ставит под угрозу наш сионистский характер», — сказал Ганц, обвиняя в сложившейся ситуации премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

«Есть один человек, который беспокоит меня больше, чем кто-либо другой, — Нетаниягу. Он во главе этой системы, — сказал Ганц. — Он несет ответственность за это ухудшение».

«Проблема не в Смотриче, и не в Бен-Гвире, и не в Фогеле. Проблема в Нетаниягу. Он позволяет системе развалиться, — сказал Ганц. — Это все ответственность Нетаниягу, а не его эмиссаров».

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