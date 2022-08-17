Не выдержал давления: Аббас обьяснил скандальное заявление про «50 холокостов»

На фоне возмущения общественности Аббас отказался от заявления о «холокосте» против палестинцев, сказав, что он имел в виду «преступления» Израиля.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас отказался от выдвинутого им днем ​​ранее обвинения в том, что Израиль совершил «50 холокостов» против палестинцев за эти годы, заявив, что он просто намеревался привлечь внимание к «преступлениям» Израиля.

Замечание Аббаса, сделанное во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине, подверглось резкой критике в Израиле, США и Германии, в том числе самим Шольцем, которого критиковали за молчание во время пресс-конференции.

После возмущения Аббас выступил с заявлением, опубликованным официальным информационным агентством Палестинской автономии WAFA, в котором подтвердил, что «Холокост — самое чудовищное преступление в современной истории человечества».

Он сказал, что его заявление не было направлено на отрицание уникальности Холокоста, произошедшего в прошлом веке. Он «самым решительным образом осуждает его».

В заявлении добавлено: «Под преступлениями, о которых говорил президент Махмуд Аббас, подразумеваются преступления и массовые убийства, совершенные против палестинского народа со времен Накбы, совершенные израильскими силами. Эти преступления не прекратились и по сей день».

СМИ сообщили, что заявление Аббаса было опубликовано после «сильного давления» со стороны Израиля. Офис министра обороны Бени Ганца передал в резкой форме сообщения о неприемлемости этого замечания и потребовал отозвать его.

СМИ также сообщили, что премьер-министр Яир Лапид разговаривал со старшим помощником Аббаса Хусейном аль-Шейхом и потребовал извинений.

Ранее мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц в среду раскритиковал президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса за то, что он обвинил Израиль в совершении «50 холокостов» против палестинцев, заявив, что ему «противны» слова Аббаса.