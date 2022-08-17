Скандал вокруг Аббаса набирает обороты: Шольц сделал новое заявление

Олафа Шольца раскритиковали за то, что он не сразу ответил палестинскому лидеру, который обвинил Израиль в совершении множественных геноцидов, когда двое мужчин стояли бок о бок в Берлине.

Канцлер Германии Олаф Шольц в среду раскритиковал президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса за то, что он обвинил Израиль в совершении «50 холокостов» против палестинцев, заявив, что ему «противны» слова Аббаса.

Местные СМИ раскритиковали Шольца за то, что он не сразу отреагировал на заявление Аббаса, которое он сделал накануне вечером, когда два лидера стояли бок о бок во время пресс-конференции в Берлине. Хотя Шольц казался огорченным, когда Аббас говорил об этом, Шольц все же промолчал и только позже выразил недовольство замечаниями Аббаса.

«Мне противны возмутительные высказывания президента Палестины Махмуда Аббаса, — написал Шольц в Твиттере на немецком и английском языках. — Для нас, немцев, в частности, любая релятивизация уникальности Холокоста невыносима и неприемлема. Я осуждаю любые попытки отрицать преступления Холокоста».

Ранее мы писали, что Лапид раскритиковал лидера ПА за «моральный позор» в Берлине.Глава немецкой оппозиции сказал, что канцлер должен был выгнать Аббаса.

Также Курсор сообщал, что Авигдор Либерман выпустил резкое заявление в Твиттере: «Абу Мазен — отрицатель Холокоста и заклятый враг Государства Израиль».