Не выходя из дома: больничная касса Клалит объявила о новой услуге в Северном округе

Перегруженность больниц, опасение, что людей придется класть в больничных коридорах из-за нехватки коек, а также возможность подхватить там инфекцию, привели к тому, что больничная касса «Клалит» (Северный округ) предложила своим пациентам альтернативу госпитализации в терапевтическое отделение — госпитализацию больного в домашних условиях.

«Будущее медицины — в домашних условиях или амбулатории, и именно эту услугу мы предлагаем нашим пациентам. Домашняя госпитализация предназначена для тех, кто нуждается в краткосрочном интенсивном лечении, в ситуации, связанной с прогрессирующими инфекционными заболеваниями, такими как пневмония и инфекция дыхательных путей, инфекция мочевыводящих путей, воспаление кожи и даже обострение хронического заболевания, такого как сердечная недостаточность; это же касается и беременных с постоянной рвотой и подозрением на обезвоживание.

Лечение такого рода предполагает, что пациент, который ранее вынужден был оставаться в перегруженной больнице, находящейся еще и далеко от дома в течение нескольких дней, будучи подверженным и прочим заболеваниям, может получить интенсивное лечение у себя дома — как альтернативу госпитализации», — пояснил Эти Зравив, клинический эксперт в сфере поддерживающей терапии и руководитель отделений по уходу на дому в Северном округе.

Бригада в составе врача-терапевта и медсестры, специализирующихся на оказании данной медицинской услуги, прибывают на дом к больному в тот же день в течение 4 часов после получения направления, а затем, помимо этого, дважды в день посещает его на дому. В зависимости от состояния пациента ему внутривенно вводятся антибиотики, противорвотные средства, физиологический раствор и многое другое — все точно также, как его бы лечили в отделении внутренних болезней. Медики также позаботятся о том, чтобы взять у него анализ крови, при необходимости направят на рентген, а также, в случае необходимости, проведут курс дополнительного лечения и последующего наблюдения.

Бригада будет доступна пациенту и его семье в любое время суток и в выходные дни 24/7. Пациент получает также специальный набор для мониторинга, который помогает медикам удаленно контролировать необходимые показатели.

По словам Брурии Рикун, заведующей окружным отделом по сестринскому уходу, «эта услуга предоставляется, исходя из состояния здоровья, позволяющего предпочесть госпитализацию на дому вместо госпитализации в стационаре, и при условии, что пациент и его близкие согласны на это. Данное решение, по сути, предотвращает ненужную госпитализацию, предотвращает заражение инфекциями и улучшает условия лечения, а также позволяет пациенту оставаться в комфортной, естественной и теплой домашней обстановке, получая тщательный медицинский и сестринский уход, сохраняя при этом привычный для него и его семьи распорядок дня».

«Мы считаем, что большинство типов лечения должно проводиться амбулаторно, в естественной среде пациента, при поддержке его семьи и близких. У нас, в Северном округе такое будущее уже наступило. Услуги, которые ранее оказывались только в больнице, теперь адаптированы применительно к амбулатории, включая приспособленность инфраструктуры в различных областях. Госпитализация на дому позволяет конкретным категориям пациентов получать качественную медицинскую помощь без того, чтобы ложиться в больницу. В то же время мы обязательно используем в работе с больными современные технологии, чтобы удаленно контролировать состояние больного.

В результате мы наблюдаем, что спрос на вышеописанную услугу постоянно растет, в том числе, и из-за эпидемии коронавируса, которая в значительной степени ускорила адаптацию системы здравоохранения к новой реальности, одновременно снижая риски и ненужное воздействие инфекций и болезней. Привычная окружающая среда и семья служат важной опорой выздоровления и играют серьезную роль в успешном лечении», — заключил доктор Мордехай Даян, директор «Клалит» в Северном округе.

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