Вооруженный инцидент в холонском Клалите: в поликлинике рассказали о «шокирующем событии»

20 декабря в обеденные часы (14:30) в поликлинике больничной кассы «Клалит» в Холоне появился молодой человек и потребовал оказать ему медикаментозную помощь — это при том, что в указанной больничной кассе он не был застрахован.

Затем вошедший достал оружие, угрожая нанести вред самому себе и присутствовавшему на тот момент персоналу. К счастью, фармацевту, которая присутствовала при происшествии, удалось сбежать из аптеки, и она успела предупредить остальных сотрудников, чтобы они вошли в охраняемую зону и срочно вызвали охрану и полицию.

Прибывший на место происшествия охранник попытался воззвать к разуму молодого человека, пытаясь его успокоить, и в то же время вскоре, буквально в течение нескольких минут, подоспела полиция и представители службы безопасности «Клалит».

Опасный инцидент был исчерпан, подозреваемый обезврежен и задержан, персонал поликлиники, ставший невольным свидетелем происходящего, получит необходимую психологическую помощь и поддержку, чтобы справиться со стрессом.

Как отмечают в пресс-службе Клалит, «случившееся лишний раз подтверждает: феномен насилия в отношении медицинского персонала не знает границ. Слава Богу, это, столь шокирующее событие обошлось без травм. Но речь идет о том, что все органы власти должны объединиться, чтобы действовать решительно, искореняя негативное явление, ужесточая наказание за содеянное, применяя всю силу закона в инцидентах, связанных с насилием. Кроме того, необходимо выделить дополнительные ресурсы для усиления мер безопасности, чтобы и медицинский персонал, и пациенты чувствовали себя в безопасности».

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