В Израиле обновят инструкции по сбору вторсырья

Министерство охраны окружающей среды отреагировало на жалобы торговых точек и намерено предоставить инструкции о том, как часто нужно собирать бутылки.

Минприроды предупредило производителей и импортеров напитков, что они не выполняют свои обязательства по своевременному сбору бутылок на переработку. Этот шаг последовал за жалобами розничных магазинов.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В соответствии с Законом о депонировании бутылок производители и импортеры обязаны собрать не менее 77% проданных бутылок для напитков и 90% собранных «в разумные сроки», переработать их и предоставить подробные отчеты правительству. Тех, кто не успевает, штрафуют. Они также должны возвращать депозиты, уплаченные потребителями при покупке бутылок в магазинах.

Большинство компаний по производству напитков заключают контракты с коллекторскими компаниями. Министерство заявило, что готовит инструкции о частоте, с которой следует забирать бутылки.

С 2001 года, когда правительство приняло Закон о залоге емкостей для напитков, возмещаемая сумма — в настоящее время 30 шекелей агорот (0,09 доллара) — была добавлена ​​к стоимости всех банок с напитками, а также стеклянных и пластиковых бутылок, содержащих 100 мл, до 1,5 литров (1,6 кварт) напитка, чтобы побудить людей возвращать их после использования.

1 декабря вступила в силу поправка, распространяющая действие закона на емкости от 1,5 до 5 литров (от 1,6 до 5,3 кварт).

Закон позволяет потребителям возвращать до 50 бутылок за раз в любой магазин площадью более 28 квадратных метров и получать возмещение наличными или, если покупатель выбирает, ваучер. Небольшие магазины должны вернуть деньги за бутылки, купленные в их помещениях.

Магазины обязаны по закону возместить стоимость бутылки с надлежащей маркировкой, даже если торговый автомат, который должен был его принять, отклонил его.

Бутылки и банки без обязательного депозитного штампа следует выбрасывать в оранжевые мусорные баки, предназначенные для контейнеров и упаковки.

В Иерусалиме, где урны должны появиться в августе, согласно заявлению муниципалитета, должны быть размещены в общих мусорных баках зеленого цвета. Они будут отсортированы дальше по линии.

В течение января и февраля более тысячи израильтян пожаловались в министерство охраны окружающей среды на магазины, отказывающиеся соблюдать расширенную программу хранения бутылок.

В понедельник министерство запустило второй раунд телерекламы на иврите и арабском языке, призывая население перерабатывать отходы.

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