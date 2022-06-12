Двум компаниям придется заплатить штраф за повреждение кораллов в водах Эйлата

Коралловый риф в Эйлате — единственный коралловый заповедник в Государстве Израиль, являющаяся экосистемой и дом для многих видов морских организмов, в том числе исчезающих.

Суд в Беэр-Шеве постановил, что компании EAPC и Marina Divers должны выплатить обществу материальную компенсацию за ущерб, который был нанесен охраняемым природным ценностям – кораллам в Коралловом рифе. Сумма компенсации – 250 тысяч шекелей.

Иск был подан Управлением охраны природы и парков. В нем сказано, что еще в 2014 году компании проводили ремонтные работы на причале нефтяного порта. Работы проводились бес согласования Управления. Работники срезали пять столбов для стоянки нефтетанкеров. Один из них упал на риф, раздавив большое число кораллов.

Оценки экспертов разнятся: в инциденте пострадали примерно 2600 кораллов, а 665 из них могли достичь возраста в 50 лет. Также пострадали рыбы и другие беспозвоночные.

Важно, что коралловый риф Эйлата – единственный такой заповедник в стране.

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