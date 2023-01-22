Неизвестные осквернили могилу отца премьер-министра Нетаниягу

В письме, положенном на могилу покойного профессора Бен Циона Нетаниягу, экстремисты среди прочего «клевещут на израильтян и избранных ими лидеров».

Неизвестные осквернили могилу отца премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает Telegram-канал Голос Израиля.

Отмечается, что в письме, положенном на могилу покойного профессора Бен Циона Нетаниягу, экстремисты среди прочего «клевещут на израильтян и избранных ими лидеров».

«Ваш сын выглядит сумасшедшим и слабым, в своей слабости он позволяет группе расистов, фашистов и серийных преступников, втянуть страну в изолированную диктатуру», — говорится в письме.

Как известно, накануне депутат Кнессета Моше Саада подал жалобу в полицию на протестующую, которая подстрекала к убийству премьер-министра Нетаниягу и сравнила его с Гитлером.

«Пропаганда левых СМИ и подстрекательство Лапида — приносят свои плоды. Куда еще ниже этого они готовы опуститься?» — говорится в посте.

Как сообщал Курсор, сегодня, 22 января, премьер-министр Биньямин Нетаниягу уволил лидера ШАС Арье Дери с поста министра здравоохранения и внутренних дел. Нетаниягу сказал, что делает это с «тяжелым сердцем» и «большой скорбью».

Это решение было принято после постановления Верховного суда в среду, запрещающего Дери занимать пост министра как из-за его прошлых уголовных судимостей, так и из-за его обещания уйти из политической жизни в рамках сделки о признании вины в прошлом году после его осуждения за налоговые правонарушения.

Нетаниягу пообещал найти для Дери «законный способ» продолжать служить Государству Израиль.

Также Курсор писал о том, что Генеральная прокуратура и юридический советник правительства не исключают инициирования импичмента премьер-министра Нетаниягу.