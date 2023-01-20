Юридический советник не исключают инициирования импичмента Нетаниягу — СМИ

Генеральная прокуратура и юридический советник правительства не исключают инициирования импичмента премьер-министра Нетаниягу.

Об этом заявил Амнон Абрамович в эфире политической программы на 12 канале.

ראש הממשלה, היועמ"שית והסכם ניגוד העניינים: האם יוכרז על נבצרות? מוטי גילת עם הפרטים#מהדורתחמש pic.twitter.com/6zjAAGI5xd — כאן חדשות (@kann_news) January 20, 2023

Этот шаг изучается обеими сторонами, потому что Нетаниягу, по их мнению, находится в конфликте интересов, после продвижения правовой реформы. По их мнению, премьер-министр использует свои полномочия для продвижения законов о реформе, что может иметь непосредственное влияние на судебный процесс, который ведется против него.

Как пишет телеграм-канал Израильские трудовые будни, «нивцарут» (импичмент) так описан на сайте Кнессета:

«Статья 16 Основного закона: Правительство устанавливает инструкции относительно заполнения должности премьер-министра.

Согласно разделу (бет), если премьер-министр временно не может выполнять свои обязанности, его место занимает исполняющий обязанности премьер-министра.

Если прошло 100 дней подряд, в течение которых исполняющий обязанности премьер-министра исполнял обязанности премьер-министра, считается, что премьер-министр навсегда лишен возможности выполнять свои обязанности.

В соответствии со статьей 20 (бет) Основного закона, если премьер-министру не позволяют исполнять свои обязанности на постоянной основе, правительство считается ушедшим в отставку на 101-й день пребывания исполняющего обязанности премьер-министра в должности».

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