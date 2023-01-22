Нетаниягу уволил Дери: детали заявления

Премьер-министр Нетаниягу: «С тяжелым сердцем мы вынуждены перевести вас с вашего поста министра в правительстве».

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу уволил лидера ШАС Арье Дери с поста министра здравоохранения и внутренних дел.

Нетаниягу сказал, что делает это с «тяжелым сердцем» и «большой скорбью».

Это решение было принято после постановления Верховного суда в среду, запрещающего Дери занимать пост министра как из-за его прошлых уголовных судимостей, так и из-за его обещания уйти из политической жизни в рамках сделки о признании вины в прошлом году после его осуждения за налоговые правонарушения.

Нетаниягу пообещал найти для Дери «законный способ» продолжать служить Государству Израиль.

Увольнение Дери вступит в силу через 48 часов, когда Нетаниягу нужно будет найти новых министров, которые возьмут на себя обязанности Дери.

Нетаниягу зачитал на заседании кабмина: «Как вы знаете, я решил назначить вас заместителем премьер-министра и министром внутренних дел и здравоохранения с одобрения большинства членов Кнессета в связи с тем, что я вижу в вас якорь опыта, мудрости и ответственности, которые важны для Государства Израиль во все времена, и особенно в настоящее время.

К сожалению, несмотря на вышеизложенное, 18 января 2023 года Верховный суд на своем заседании постановил, что я обязан снять вас с должности министра внутренних дел и здравоохранения. Это неудачное решение игнорирует волю людей.

Я намерен искать любой другой законный способ, которым вы можете продолжать вносить вклад в Государство Израиль, используя свой богатый опыт и навыки, в соответствии с волей народа.

Однако, следуя положениям указанного решения, я должен сообщить вам, что я вынужден с тяжелым сердцем перевести вас с вашего поста министра в правительстве.

С большим уважением, Биньямин Нетаниягу».

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