Неизвестные создают помехи для GPS - в аэропорту Бен-Гурион возникла проблема

Самолетам при заходе на посадку приходится делать более длинный круг.

В Управлении аэропортов рассказали, что неизвестные за пределами нашей страны создают помехи спутниковой системе навигации GPS, из-за которых самолеты, заходящие на посадку в аэропорту "Бен-Гурион", сталкиваются с трудностями.

Об этом сообщает Israelhayom.

Все началось с того, что жители округа Биньямин в Самарии пожаловались главе совета Исраэлю Ганцу на шум, исходящий от двигателей воздушных судов, которые заходят на посадку необычным маршрутом, в частности через Модиин-Илит, Хашмонаим и Кфар-Ораним. Тогда глава совета обратился в Управление аэропортов и потребовал объяснений.

Выяснилось, что самолеты должны делать более длинный круг при заходе на посадку из-за нарушений работы GPS, которые начались во время летнего сезона, когда аэропорт "Бен-Гурион" больше всего загружен.

Управление аэропортов не назвало источник проблемы, но в прошлый раз, в начале 2022 года, помехи исходили от российской военной базы "Хмеймим" в сирийской Латакии.

"Курсор" писал ранее, что в среду, 20 сентября, после возвращения из Умани, хасиды устроили скандальную ситуацию в аэропорту "Бен-Гурион" в Тель-Авиве.

Еще мы писали, что Управление аэропортов информирует о достижении исторического рекорда числа пассажиров в международном аэропорту "Бен-Гуриона" в прошлом месяце, где побывали более 2,9 миллиона человек.