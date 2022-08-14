«Некуда будет бежать»: Лапид сделал важное заявление перед министрами

На заседании кабинета министров, которое состоялось сегодня утром в воскресенье, премьер-министр Яир Лапид коснулся теракта, произошедшего ночью в Иерусалиме, заявив, что «из этого инцидента, как и из предыдущих инцидентов, можно сделать один вывод: тому, кто причинит вред гражданам Израиля, некуда будет бежать. Мы выследим их и достанем их повсюду, и мы встретим их по всей строгости закона».
«В результате обстрела, произошедшего прошлой ночью в Иерусалиме, восемь человек получили ранения, двое из них серьезно травмированы, — сказал премьер-министр Лапид, — силы безопасности прибыли на место через несколько минут, и в течение всей ночи велась погоня при сотрудничестве Шин Бет, Армии обороны Израиля и крупных сил полиции».
Лапид проинформировал министров об имеющейся информации о террористе и отметил, что он сдался полиции сегодня утром и находится под следствием. Он житель города с судимостью.
Лапид сказал, что разговаривал с мэром Иерусалима. «Иерусалим оживлен и полон туристов, поэтому мы продолжим его защищать. С сегодняшнего вечера площадь Иерусалима будет еще более защищена, чтобы предотвратить атаки, но я хочу подчеркнуть: Иерусалим, столица Израиля, безопасен, открыт, силен и гостеприимен как для туристов, так и для жителей». Наконец, премьер-министр от имени всего правительства направил пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, заявив, что «все Государство Израиль молится за их безопасность и желает им полного выздоровления».
Ранее мы писали, что братья, пострадавшие во время обстрела автобуса в Иерусалиме, рассказали, что только чудом удалось избежать большого числа жертв в этом теракте.