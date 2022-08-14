«Некуда будет бежать»: Лапид сделал важное заявление перед министрами

На заседании кабинета министров, которое состоялось сегодня утром в воскресенье, премьер-министр Яир Лапид коснулся теракта, произошедшего ночью в Иерусалиме, заявив, что «из этого инцидента, как и из предыдущих инцидентов, можно сделать один вывод: тому, кто причинит вред гражданам Израиля, некуда будет бежать. Мы выследим их и достанем их повсюду, и мы встретим их по всей строгости закона».

«В результате обстрела, произошедшего прошлой ночью в Иерусалиме, восемь человек получили ранения, двое из них серьезно травмированы, — сказал премьер-министр Лапид, — силы безопасности прибыли на место через несколько минут, и в течение всей ночи велась погоня при сотрудничестве Шин Бет, Армии обороны Израиля и крупных сил полиции».

Prime Minister Yair Lapid: "Eight people were wounded in last night's shooting attack in Jerusalem, two of them seriously. The security forces were at the scene within minutes and significant forces were engaged in pursuit all night" Full remarks >>https://t.co/fmVsNCmhBq pic.twitter.com/OU5eGOzQRo — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 14, 2022

Лапид проинформировал министров об имеющейся информации о террористе и отметил, что он сдался полиции сегодня утром и находится под следствием. Он житель города с судимостью.

Лапид сказал, что разговаривал с мэром Иерусалима. «Иерусалим оживлен и полон туристов, поэтому мы продолжим его защищать. С сегодняшнего вечера площадь Иерусалима будет еще более защищена, чтобы предотвратить атаки, но я хочу подчеркнуть: Иерусалим, столица Израиля, безопасен, открыт, силен и гостеприимен как для туристов, так и для жителей». Наконец, премьер-министр от имени всего правительства направил пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, заявив, что «все Государство Израиль молится за их безопасность и желает им полного выздоровления».

Ранее мы писали, что братья, пострадавшие во время обстрела автобуса в Иерусалиме, рассказали, что только чудом удалось избежать большого числа жертв в этом теракте.