Жертв теракта в Иерусалиме могло быть гораздо больше: пять минут сыграли решающую роль

Братья, пострадавшие во время обстрела автобуса в Иерусалиме, рассказали, что только чудом удалось избежать большого числа жертв в этом теракте.

В автобусе, который был обстрелян во время ночного теракта в Старом городе Иерусалима, было немного людей. Только по чудесной случайности этот автобус перевозил гораздо меньше людей, чем предыдущий, который проехал на несколько минут раньше.

Об этом рассказали братья Яир, Дови и Элазар, которые видели своими глазами момент теракта. 19-летний Элазар и 16-летний Дови проходят лечение в больницах Хадасса и в Шааре-Цедек после ранений в плечо у обоих.

Яир поделился: «Мои два брата были вместе прошлой ночью, ожидая автобус в Маале ха-Шалом. 19-летний Элазар помог женщине сесть в автобус, а мой 16-летний брат Дови был все еще на станции, когда началась стрельба. Оба были ранены в плечо и были эвакуированы оттуда медиками МАДА. Элазар был госпитализирован здесь, в Хадассе, а Дови в Шааре-Цедек».

«В больнице «Хадасса» ортопеды сказали, что в местонахождении пули большая удача, ведь если бы пуля попала внутрь на несколько сантиметров, его бы уже не было в живых», — сообщил Яир.

Также он рассказал, что только по счастливой случайности произошло великое чудо, потому что за пять минут до стрельбы к станции подъехал другой автобус, полный людей, их было несколько десятков, а уже после подъехал полупустой автобус, который был обстрелян.

«Курсор» писал о теракте в Иерусалиме: озвучены новые детали. Восемь человек ранены, в том числе двое в тяжелом состоянии, в результате обстрела автобуса недалеко от Старого города Иерусалима.

Напомним, что неизвестные террористы обстреляли автобус номер 3 между Мусорными воротами и могилой царя Давида. Все видео и первые подробности смотрите здесь.

Также мы сообщали, что водитель обстрелянного автобуса рассказал детали теракта. Автобус был обстрелян после того, как опустили пандус для человека в инвалидной коляске. Водитель автобуса не смог начать движение сразу после стрельбы.