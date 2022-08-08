Неожиданная деталь: экс-глава разведки ЦАХАЛа ответил, знал ли Иран, что Исламский джихад нападет на Израиль

Бывший начальник разведки ЦАХАЛа и управляющий директор INSS Тамир Хейман в понедельник неожиданно заявил, что Иран понятия не имел, что на прошлой неделе между Израилем и «Исламским джихадом» в Газе вот-вот вспыхнет насилие.

«Когда в Газе вспыхнуло насилие, Иран не знал об этом. Они не понимают, что происходит на границах Газы… если бы они хотели отдать приказ… они не знали бы деталей, чтобы отдать его правильно», — сказал он.

Его анализ противоречит предположениям многих других, что Исламская Республика отдала приказ атаковать Израиль сейчас в качестве возмездия за другие операции, которые Иерусалим, как сообщается, предпринял против Ирана.

«Исламский джихад» не имеет «стратегического мышления. Там куча очень жестоких, очень агрессивных, необразованных террористов, с очень небольшим военным опытом… Это не похоже на ХАМАС, это совершенно другое», — добавил он.

Хейман также сказал, что иранцы и днем, и ночью являются стратегическими хозяевами.

По его словам, Тегеран «очень умный, они хорошо образованы. Вы должны восхищаться их стратегическим мышлением, а их переговорные способности намного лучше, чем у любой другой группировки, которую я знаю».

Напомним, что Ганц выразил «огромную признательность» Армии обороны Израиля и агентству безопасности «ШАБАК», говорится в сообщении его канцелярии.