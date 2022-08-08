Ганц и министры обороны провели оценку режима прекращения огня

Ганц выразил «огромную признательность» Армии обороны Израиля и агентству безопасности «ШАБАК», говорится в сообщении его канцелярии.

Министр обороны Бенни Ганц завершил встречу с высокопоставленными военными и сотрудниками служб безопасности, поскольку с прошлой ночи между Израилем и палестинской группировкой «Исламский джихад» действует режим прекращения огня.

«Министр обороны поручил силам безопасности продолжать оперативную готовность во всех областях и работать, чтобы воспользоваться достижениями операции для достижения стабильности и мира», — добавляется в заявлении.

Ганц также поручил чиновникам подготовить оперативную группу для укрепления обороны в городах на юге Израиля, особенно в тех, которые находятся вблизи границы с сектором Газа.

«Курсор» писал ранее, что 5 августа ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист Тайсир Джабари был ювелирно ликвидирован прямо у себя в квартире.

Еще мы писали, что Министр обороны Бенни Ганц одобрил призыв до 25 тысяч военнослужащих резерва, если это потребуется.

Напомним, что Армия обороны Израиля опубликовало видео авиаудара по квартире в секторе Газа, в результате которого погиб высокопоставленный командир «Исламского джихада» Тайсир Джабари. В заявлении ЦАХАЛа добавляется, что 10 боевиков ПИД, направлявшихся для совершения ПТРК или снайперской атаки на границе, были поражены.