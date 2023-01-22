Неожиданный результат: новый опрос показал, сколько избирателей Ликуда против назначения Дери министром

Согласно опросу, опубликованному газетой Israel Hayom, большинство избирателей собственной партии премьер-министра Биньямина Нетаниягу «Ликуд» согласны с постановлением Верховного суда о том, что назначение им трижды осужденного Арье Дери министром внутренних дел и здравоохранения недопустимо.

Среди широкой общественности 65 процентов согласились с постановлением о том, что многократно осужденный не может быть министром. 22% сказали, что не согласны с судом и что он не должен вмешиваться в дело, а 13% ответили, что не знают.

Опрос показал, что также среди избирателей «Ликуда» 57% согласны с судом, в то время как среди избирателей религиозного сионизма 42% поддерживают суд, 40% против и 18% говорят, что не знают.

Явное большинство населения считает, что Дери должен уйти: 45% сказали, что Нетаниягу должен его уволить, а 25% сказали, что он должен уйти в отставку. 15% считают, что Нетаниягу не должен подчиняться суду, и еще 15% не знают.

На вопрос, какие действия следует предпринять, если Дери уйдет в отставку или будет уволен, 54% ответили, что вместо этого в два министерства следует назначить других людей, 18% поддержали изменение состава коалиции, 9% заявили, что следует назначить новые выборы, 9% продолжили настаивать на том, что к суду не нужно прислушиваться, а 10% ответили, что не знают.

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