Нетаниягу разрешил: Дери принимает участие в заседании Кабмина

22:38, Сегодня
Новости Израиля, Политика
арье дери фото
Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Генеральный прокурор потребовал от премьер-министра уволить Дери с его нынешних должностей в правительстве.

Министр внутренних дел и здравоохранения Израиля Арье Дери принимает участие в заседании Кабинета министров в воскресенье, несмотря на принятое в среду решение Верховного суда, лишающее его права работать в правительстве.

Об этом информирует Haaretz.

Издание напоминает, что генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара потребовал от Нетаниягу уволить Дери с его нынешних должностей в правительстве. Премьер-министр этого не сделал, а Дери еще не ушел в отставку.

«Политические источники полагают, что Нетаниягу, скорее всего, уволит его в начале следующей недели и что он сохранит свои правительственные должности до тех пор, пока им не будет найдена замена», — говорится в материале.

По информации издания, рассматриваются несколько кандидатов, в том числе генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тов на пост министра здравоохранения и бывший министр ШАС Ариэль Атиас на пост министра внутренних дел.

Десять судей проголосовали за дисквалификацию Дери, а один судья, Йосеф Элрон, проголосовал за то, чтобы позволить Дери продолжить работу в качестве министра. В своем постановлении судьи заявили, что назначение Дери министром внутренних дел и здравоохранения не может оставаться в силе.

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