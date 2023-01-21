Нетаниягу разрешил: Дери принимает участие в заседании Кабмина

Министр внутренних дел и здравоохранения Израиля Арье Дери принимает участие в заседании Кабинета министров в воскресенье, несмотря на принятое в среду решение Верховного суда, лишающее его права работать в правительстве.
Об этом информирует Haaretz.
Издание напоминает, что генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара потребовал от Нетаниягу уволить Дери с его нынешних должностей в правительстве. Премьер-министр этого не сделал, а Дери еще не ушел в отставку.
«Политические источники полагают, что Нетаниягу, скорее всего, уволит его в начале следующей недели и что он сохранит свои правительственные должности до тех пор, пока им не будет найдена замена», — говорится в материале.
По информации издания, рассматриваются несколько кандидатов, в том числе генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тов на пост министра здравоохранения и бывший министр ШАС Ариэль Атиас на пост министра внутренних дел.
Десять судей проголосовали за дисквалификацию Дери, а один судья, Йосеф Элрон, проголосовал за то, чтобы позволить Дери продолжить работу в качестве министра. В своем постановлении судьи заявили, что назначение Дери министром внутренних дел и здравоохранения не может оставаться в силе.