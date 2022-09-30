Несмотря на войну: в украинском посольстве рассказали о праздновании Рош ха-Шана в Умани

В этом году у могилы Цадика Нахмана отпраздновать иудейский новый год собрались десятки тысяч паломников.

В этом году украинский город Умань на празднование Рош ха-Шана посетило около 25 тысяч иудейских паломников со всего мира.

Об этом сообщает посольство Украины в Израиле.

Отмечается, что несмотря на продолжающуюся войну, которую ведет россия* против Украины, в этом году у могилы Цадика Нахмана собрались десятки тысяч паломников отпраздновать иудейский новый год.

«Мэрия города, Национальная полиция Украины, МЧС и Служба безопасности Украины приложили немало усилий и ресурсов для поддержания безопасности и спокойствия в месте религиозного паломничества, были привлечены дополнительные силы правопорядка из соседних регионов, обустроены специальные бомбоубежища», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве также отметили, что уровень опасности во время праздников оставался высоким, учитывая продолжающиеся обстрелы со стороны россии, а также «целенаправленное применение иранских дронов, которые успешно были сбиты ВСУ и не нанесли ударов по городу».

«К сожалению, украинская сторона была вынуждена самостоятельно обеспечивать безопасность паломников в этом году, поскольку Израиль, в отличие от предыдущих лет, не направил в сопровождении паломников свою полицию», — констатировали в посольстве.

Там добавили, что искренне благодарны всем задействованным украинским правоохранителям и службам безопасности за проведенную работу и предотвращение всех потенциально опасных ситуаций.

«Верим, что благодаря молитвам паломников за победу нашей страны в следующем году их ждет мирное небо и мирная Украина», — добавили в посольстве.

Как сообщал Курсор, в канун Рош ха-Шана в украинскую Умань прибыло более 20 тысяч евреев, однако они вынуждены были придерживаться правил безопасности, установленных местными службами.

Еще мы писали, что в украинском городе Умань перед празднованием еврейского Нового года Рош ха-Шана подготовили 21 укрытие на случай воздушной тревоги. У самого места празднований было специальное укрытие на 2-2,5 тыс. человек.

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