Молитвы и веселье, несмотря на войну: число паломников в Умани достигает 25 тысяч

В канун Рош ха-Шана в украинскую Умань прибыло более 20 тысяч евреев, однако они вынуждены придерживаться правил безопасности, установленных местными службами.

В охваченной войной Украине все-таки есть место жизни, веселью и празднику: в Умани приехавшие евреи проводят молитвы и начали веселье в преддверии Рош ха-Шана, несмотря на войну.

По данным погранслужбы Украины, по состоянию на 23 сентября в Умань прибыло 20 тысяч паломников. К началу празднику, 25 сентября, эта цифра, по прогнозам, достигнет 25 тысяч. Хотя это ощутимо меньше, чем в обычные годы, количество паломников всё равно впечатляет.

Отметим, что украинские власти предпринимают серьезные меры безопасности: попасть на место празднования в Умани можно только после тщательных проверок и досмотра багажа. Несколько раз в день над Черкасской областью слышна воздушная тревога.

Также действуют все правила комендантского часа, поэтому с наступлением темноты на улицах вокруг могилы раби Нахмана действительно пустынно (кто был в Умани в обычные годы, знает, что ночью обычно жизнь не останавливается).

Ранее Курсор писал, что в Умани ввели запреты на период празднования Рош ха-Шана: что именно предусмотрено.

Также мы сообщали, что в Умани к Рош ха-Шана для паломников-хасидов подготовили более 20 укрытий.

Напомним, наш сайт публиковал, что президент Герцог обратился к еврейскому народу перед Рош ха-Шана.