«Несостоявшийся премьер»: Бен-Гвир обрушился на Лапида с жесткой критикой

«Через полторы недели, с божьей помощью, мы выиграем выборы, создадим полноценное правое правительство и отправим его обратно в скамьи оппозиции», — сказал Бен-Гвир.

Итамар Бен-Гвир, глава ультраправой партии «Оцма Йехудит», в воскресенье раскритиковал премьер-министра Израиля Яира Лапида за заявление о том, что Бен-Гвир является «опасным взрывчатым веществом» и что он ответственен за недавнее нападения еврейских поселенцев на ЦАХАЛ в Самарии.

«Когда несостоявшийся премьер-министр переходного периода Лапид нападает на меня, я знаю, что нахожусь на правильном пути», — заявил Бен-Гвир.

«В отличие от Лапида, который связывает руки солдатам ЦАХАЛа в борьбе с терроризмом и бросает их на произвол судьбы перед террористами, я поддерживаю солдат и требую предоставления им неприкосновенности», — сказал он.

Бен-Гвир также напал на Лапида за то, что он стоял за формированием предыдущего правительства, которое создало разнообразную коалицию, в которую вошли члены левых, такие как Мерец и исламистская партия Раам. Эта партия, как заявил Бен-Гвир, «поддерживает убийство солдат ЦАХАЛа», и у Лапида не возникнет проблем с формированием правительства с «Объединенным списком», лидеры которого Ахмад Тиби и Айман Одех «заявили, что поддерживают убийство солдат».

«Это истинное лицо Лапида, на которого по понятным причинам давит тот факт, что через полторы недели, с божьей помощью, мы выиграем выборы, создадим полноценное правое правительство и отправим его обратно в скамьи оппозиции», — сказал Бен-Гвир.

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