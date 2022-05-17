Несущие гроб на похоронах репортера Аль-Джазиры оказались осужденными террористами

Похороны Ширин Абу Акле, журналистки «Аль-Джазира», были демонстрацией силы движения ФАТХ в восточном Иерусалиме, а гроб несли осужденные террористы.

Абу Акле была убита во время столкновения между силами ЦАХАЛа и террористами в лагере беженцев Дженин, а ее похороны в пятницу превратились в демонстрацию, на которой собравшиеся скандировали антиизраильские лозунги.

Об этом сообщает World Israel News.

Однако беседы с активистами ФАТХ, а также информация, предоставленная арабским отделом Им Тирзу, указывают на то, что организация, возглавляемая президентом ПА Махмудом Аббасом, подготовилась к этому событию.

Немало представителей ФАТХ соревновались за право нести гроб с телом Абу Акле.

Один из тех, кто нес гроб, оказался высокопоставленным лицом ФАТХ в восточном Иерусалиме, террорист, который провел 20 лет в израильских тюрьмах.

Также за организацию похорон отвечал Насер Кос, который отстаивал воинственную атмосферу на похоронах и выступал против директив иерусалимской полиции, которые требовали, чтобы во время похорон не вывешивались никакие флаги.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ПА не позволит Израилю исследовать пулю, убившую палестинскую журналистку.

Кроме того, Курсор писал, что Беннет заявил, что ПА препятствует возможности совместного расследования смерти журналиста.

Еще напомним, что бывший посол в ООН заявил, что не удивительно, что ПА отказывается от совместного расследования.