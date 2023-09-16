Иран выслал около трети инспекторов МАГАТЭ с ядерных объектов, в организации уже отреагировали

Инспекторы, выдворенные Исламской Республикой, являются наиболее опытными в области технологий обогащения урана.

Иран выслал около трети инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с ядерных объектов.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он выступил с осуждением такого решения и назвал этот шаг «непропорциональным и беспрецедентным, что мешает возможности контролировать ядерную деятельность Тегерана».

В официальном заявлении МАГАТЭ также говорится, что инспекторы, выдворенные Исламской Республикой, являются наиболее опытными в области технологий обогащения урана и выполняли важные проверочные работы на обогатительных предприятиях в Иране, находящихся под надзором агентства.

По словам Гросси, этот шаг "открыто противоречит сотрудничеству, которое должно существовать между агентством и Ираном".

Как сообщал Курсор, в июне верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Запад не сможет остановить Тегеран от разработки ядерного оружия, если он захочет развивать военную ядерную программу. Его заявление прозвучало на фоне растущей напряженности в отношениях Ирана с Западом из-за его ядерной программы.

«Разговоры о ядерном оружии Тегерана — ложь, и они это знают. Мы не хотим ядерного оружия, исходя из наших религиозных убеждений. В противном случае они не смогли бы нас остановить», — сказал Хаменеи.

Ранее Курсор писал, что США и Иран опровергли информацию о том, что между ними может быть достигнуто соглашение.