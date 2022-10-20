Скандал в США: Нетаниягу рассказал, считает ли Трампа антисемитом

Бывший премьер-министр не поддержал обвинения в адрес Трампа после того, как последний раскритиковал евреев США.

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу отверг обвинения в том, что бывший президент США Дональд Трамп является антисемитом. Это произошло спустя несколько дней после того, как Трамп раскритиковал американских евреев и заявил, что они не ценят то, что он сделал для Израиля, сообщает Haaretz.

В интервью, рекламирующем свою новую книгу на MSNBC, Нетаниягу сказал о Трампе: «У него есть зять-еврей, а его дочь обращена в иудаизм. Его дети и внуки воспитываются как евреи. Так что я так не думаю».

Нетаниягу сказал, что, по его мнению, комментарии Трампа были вызваны тем, что он чувствовал, что его не ценят за его беспрецедентную поддержку Израиля.

«Я думаю, это отражает его разочарование, которое случается со многими политиками, когда они чувствуют, что не получают всей похвалы, которую они заслуживают за то, что они сделали. Между прочим, я должен вам сказать, я не исключение», — сказал он.

Напомним, что Трамп в своем приложении Truth Social написал в воскресенье: «Ни один президент не сделал для Израиля больше, чем я. Несколько удивительно, однако, что наши замечательные евангелисты ценят это гораздо больше, чем люди иудейской веры, особенно те, кто живет в США».

Однако, по его словам, это не касается евреев в Израиле. Он отметил, что в Израиле у него — «самый высокий рейтинг одобрения в мире» и что он «легко мог бы стать» премьер-министром Израиля, если бы захотел.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер позже ответила Трампу и сказала: «Комментарии Дональда Трампа были антисемитскими и оскорбительными как для евреев, так и для наших израильских союзников».

Ранее Курсор писал, что советник Зеленского выступил с критикой в адрес Израиля.