В Великобритании заявили, что Иран совершил «большую ошибку»

Представитель министерства вооруженных сил Великобритании считает, что поставка дронов-камикадзе в россию сыграла против Ирана.

Государственный министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Иран своими договоренностями с россией о поставке БПЛА совершил «большую ошибку».

Об этом сообщает Breaking Defense.

Поддержка Ираном россии в ее войне в Украине и снабжение дронами-камикадзе, которые уничтожают мирное население и энергосистему страны, сыграла против самого Ирана.

Именно это дало Западу возможность обнаружить уязвимые места в иранских системах.

Украинские и западные ученые смогли изучить сбитые беспилотники и «обнаружить слабые места в иранских технологиях и предложить эффективные решения для борьбы с ними», считает Джеймс Хиппи.

Министр вооруженных сил ранее служил офицером в британской армии, прежде чем заняться политикой.

«Украинская война показала, что российская техника не слишком сложна и неэффективна на поле боя, как ожидалось. Соседи Ирана не должны слишком беспокоиться по этому поводу», — уверен Хиппи.

С начала войны администрация Байдена предоставила Украине помощь в области безопасности на сумму более 20 миллиардов долларов, предоставив передовые инструменты, чтобы помочь украинцам защитить себя. Пентагон сообщил, что ВВС США разработали новый беспилотник-камикадзе под названием Phoenix Ghost, который планируется также отправить в Украину.

Ранее Курсор писал, что озвучена настоящая причина визита старшего советника Байдена в Израиль.

Также мы информировали о реакции ЕС на казнь двух демонстрантов в Иране.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!