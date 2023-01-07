Появилась реакция ЕС на казнь двух демонстрантов в Иране

В Евросоюзе призвали Тегеран отменить уже вынесенные смертные приговоры и обеспечить надлежащую правовую процедуру для всех задержанных.

Европейский Союз выразил возмущение казнью в Иране протестующих Мохаммада Мехди Карами и Сейеда Мохаммада Хосейни, арестованных и приговоренных к смертной казни в связи с антиправительственными демонстрациями.

Об этом говорится в заявлении главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, информирует Европейская правда.

«Европейский Союз в очередной раз призывает иранские власти немедленно прекратить практику вынесения и исполнения смертных приговоров против протестующих, которая решительно осуждается», — подчеркнул Боррель.

Он назвал казни «еще одним признаком жестокого подавления иранскими властями демонстраций граждан».

ЕС также призвал Иран отменить уже вынесенные смертные приговоры и обеспечить надлежащую правовую процедуру для всех задержанных.

«Смертная казнь является жестоким и бесчеловечным наказанием, которое не действует как фактор сдерживания преступности и является неприемлемым отрицанием человеческого достоинства и неприкосновенности. Кроме того, это окончательное наказание, которое делает возможные судебные ошибки необратимыми», — добавил Боррель.

Как сообщал Курсор, в субботу, 7 января, в Иране заявили, что казнили двух человек, осужденных за убийство добровольца военизированных формирований во время демонстрации.

Судебная система Ирана идентифицировала казненных как Мохаммада Карами и Мохаммада Хоссейни. Их осудили за убийство Рухоллы Аджамиана, члена добровольческого отряда «Басидж» Корпуса стражей исламской революции.

Сильно отредактированные кадры, транслировавшиеся по государственному телевидению, показывают, как Карами говорит перед Революционным судом о нападении, что, согласно утверждениям прокуратуры, также является реконструкцией нападения. Революционные суды Ирана вынесли два других смертных приговора, которые уже были приведены в исполнение.

Ранее Курсор писал о том, что на днях в Иране Апелляционный суд отменил смертный приговор писателю Мехди Бахману и заменил его пяти годам лишения свободы. По тому же делу аятолла Масуми Техрани, у которого год назад также брали интервью израильские СМИ, был приговорен к пяти годам условно.