Нетаниягу хочет обсудить правовые реформы с главой БАГАЦ – отчет

Сообщается, что Биньямин Нетаниягу, получивший мандат на формирование правительства, встретится с председательницей Верховного суда Эстер Хают после того, как его коалиция будет приведена к присяге.

Согласно данным 13-го канала, встреча Нетаниягу-Хают еще не была запланирована, но сообщается, что лидер партии «Ликуд» стремился встретиться с главной судьей «и выслушать ее позицию в качестве главы судебной власти о возможных реформах судебной власти».

Об этом сообщает The Times of Israel.

Кроме того, Нетаниягу должен организовать встречу с генеральным прокурором Гали Бахарав-Миарой, которая выступила против некоторых запланированных реформ нового правительства.

Согласно отчету, ожидается, что глава «Ликуда» по крайней мере на несколько месяцев отложит реализацию любой из основных правовых реформ, которых требуют его партнеры по коалиции.

Партии в ожидаемой новой коалиции заявили о своем намерении провести широкий спектр судебных реформ после прихода к власти, в том числе весьма спорный законопроект, который даст Кнессету право пренебрегать Верховным судом, а также закон, дающий политикам больше полномочий при выборе судей.

Ранее в этом месяце Хают выступила с публичным предупреждением против законодательства, направленного на изменение роли судебной системы. Хотя она конкретно не упомянула о предложениях, Хают подчеркнула, что «мы как судьи верны всему израильскому обществу и каждому человеку, который его составляет».

У Нетаниягу есть время до вечера среды, 21 декабря, чтобы объявить, что ему удалось создать правительственную коалицию, или запросить еще одно четырехдневное продление у президента Ицхака Герцога.

Члены Кнессета в 64-местном блоке Нетаниягу работали над продвижением ряда законов, направленных на то, чтобы проложить путь к следующему правительству, внося правовые изменения в политику и министерские посты, которых требуют его союзники.

Ранее Курсор сообщал, что появился законопроект, изменяющий правила назначения в БАГАЦ. Нескольких кандидатов от Коллегии адвокатов в Комитет по отбору судей будет выбирать правительство.

Наша редакция писала, что верховный судья БАГАЦ заявила, что суды «выстоят», несмотря на планы новой коалиции. Председатель Верховного суда Эстер Хают подчеркивает приверженность «верховенству закона и независимости судебной системы», поскольку блок Нетанияг готовится принять закон, позволяющий Кнессету отменять решения БАГАЦ.