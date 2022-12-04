Появился законопроект, изменяющий правила назначения в БАГАЦ

Нескольких кандидатов от Коллегии адвокатов в Комитет по отбору судей будет выбирать правительство.

Депутат Кнессета Ицхак Вассерлауф, назначенный на пост министра Негева, Галилеи и национального сопротивления, внес новый законопроект, касающийся БАГАЦа.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Согласно законопроекту, двух кандидатов от Коллегии адвокатов в Комитет по отбору судей будет выбирать правительство. Это произошло сегодня утром, 4 декабря. В этот же день двух представителей избрали в комитет по отбору судей из девяти Коллегией адвокатов.

Ранее «Курсор» рассказывал, что в Ликуде хотят реформировать Верховный суд. В соответствии с новым законопроектом, голосование за председателя Верховного суда будет проходить на специальном заседании пленума Кнессета.

С момента формирования государства Израиль на должность председателя БАГАЦа всегда избирали самого старшего из числа судей. Однако депутат Шломо Караи из Ликуда внес на рассмотрение Кнессета законопроект, который предусматривает голосование за председателя Верховного суда на специальном заседании пленума Кнессета.

Процедуру предлагается проводить методом тайного голосования. Также в законопроекте предлагают возможность для спикера Кнессета внесения кандидатуры на эту должность не из числа судей БАГАЦа. В документе упомянуто, что они должны соответствовать определенным требованиям – 5-летний судебный стаж или юрист со степенью доктора юридических наук, который как минимум 35 лет числился в реестре членов Коллегии адвокатов.

По мнению Шломо Караи, благодаря принятию таких мер общество будет больше доверять судебной власти. В силу существования низкого доверия к БАГАЦу (в том числе, к правовой системе) предлагаются системные изменения в виде передачи полномочий Кнессету. В законопроекте сказано, что желающим выдвинуть свою кандидатуру нужно собрать подписи 10 депутатов Кнессета.