Нетаниягу и Бен-Гвир поссорились: Мы на бочке с порохом

Биньямин Нетаниягу и Итамар Бен-Гвир поссорились на состоявшейся специальной дискуссии по вопросам безопасности касаемо того, разрешить ли марш правых активистов у ворот Шхема на фоне опасений эскалации.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Следует отметить, что сегодня вечером в Иерусалиме запланирован марш правых активистов, и к этому заявлению присоединились министр обороны и начальник штаба. В ходе обсуждения глава ШАБАКа попросил «предотвратить столкновения и собрания обеих сторон в этот сложный период».

Бен-Гвир спросил: «Какой властью вы предотвратите присутствие у ворот Наблуса?», на что военный секретарь премьер-министра генерал Ави Хиль ответил, что существует возможность избежать большего риска для безопасности.

Премьер-министр Нетаниягу и сказал, что «мы делали это в прошлом и будем делать это сегодня».

«Я не думаю, что это приведет к обострению. Готов принять это, если закон будет одинаковым для евреев и арабов», ‒ ответил Бен-Гвир.

В ответ Нетаниягу сказал следующее:

«Мы на бочке, которая на порохе. Я не хочу доводить спичку до последнего сантиметра»

На фоне публикации цитат этой ссоры между ними, командир участка Шалем в иерусалимской полиции запретил Баруху Марзелю и правым активистам маршировать с израильскими флагами к воротам Шхема.

Ранее мы рассказывали, что Нетаниягу приказал силам безопасности подготовиться к любому сценарию.

«Курсор» сообщал, что в Тель-Авиве начался новый протест.

Помимо этого ЦАХАЛ опубликовал кадры с террористами на крышах Дженина.