Нетаниягу приказал силам безопасности подготовиться к любому сценарию

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, оценив ситуацию с безопасностью, выразил признательность за мужество и находчивость правоохранителей, которые действовали в Дженине и предотвратили атаки, способные унести жизни многих людей.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Глава правительства получил подробную информацию от начальника штаба, раввина ШАБАК, комиссара полиции и начальника службы безопасности, а также от министра обороны, министра национальной безопасности, министра иностранных дел, начальника Совет национальной безопасности и военный секретарь премьер-министра.

Нетаниягу дал понять, что Израиль не стремится к эскалации, но поручил силам безопасности подготовиться к любому сценарию на различных аренах ради обеспечения безопасности израильских граждан.

Отметим, что сегодня, 26 января, силы безопасности Израиля провели масштабную операцию в Дженине, ликвидировав 14 террористов. После этого начальник генштаба Герци Халеви приказал усилить боеготовность. Египетские посредники пытаются предотвратить эскалацию, но их попытки не оказались успешными.

Муниципалитет Сдерота отменил мероприятия из-за опасений перед ракетной атаки. Ожидается выступление генерального секретаря террористической организации «Исламский джихад» Зиад Нахаллах, в котором он или отдаст команду начать ракетный обстрел, или совершать теракты на территории Израиля, или займется популизмом.

Также «Курсор» сообщал, что офицер ЦАХАЛа раскрыл детали операции в Дженине. По его словам, правоохранителям удалось уничтожить «бомбу замедленного действия».

Помимо этого мы рассказывали, что БАГАЦ отклонил петицию, поданную борцами за демократию, в котором они призвали объявить премьер-министра Биньямина Нетаниягу неспособным занимать должность. Судьи не стали рассматривать ходатайство, аргументируя это тем, что «другие процедуры не были исчерпаны» по этому вопросу.