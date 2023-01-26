ЦАХАЛ опубликовал кадры с террористами на крышах Дженина

После проведения масштабной операции в Дженине ЦАХАЛ опубликовал видео с места события, снятое с воздуха.

Об этом сообщили в Twitter.

» Документация 100-й эскадрильи ВВС и подразделения 9900 о деятельности сил сегодня утром в лагере беженцев Дженин», ‒ сказано в сообщении.

תיעוד של טייסת 100 מחיל האוויר ויחידה 9900 מפעילות הכוחות הבוקר במחנה הפליטים ג׳נין pic.twitter.com/fHXfJHhDCW — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 26, 2023

Отметим, что сегодня утром, 26 января, в Дженине вспыхнули вооруженные столкновения между палестинскими боевиками и израильскими силами. Вскоре после этого ЦАХАЛ поднял боеготовность Железного купола на юге.

На фоне этого пресс-секретарь Махмуда Аббаса Набиль Абу-Радина сказал, что правительство Израиля «в тени тревожного международного молчания» устроило «резню» и «массовые убийства». Также посланник ООН на Ближнем Востоке заявил, что он «глубоко встревожен и опечален» гибелью девяти палестинцев во время операции израильской армии.

Чуть позже стало известно, что правоохранители ликвидировали 14 террористов. На фоне этого начальник генштаба Герци Халеви приказал усилить боеготовность, а муниципалитет Сдерота отменил мероприятия, опасаясь ракетного обстрела.

Офицер ЦАХАЛа раскрыл детали операции в Дженине и сказал, что «мы уничтожили бомбу замедленного действия«. Также появилось видео с нательных камер бойцов ЯМАМ.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, оценив ситуацию с безопасностью, приказал силам безопасности подготовиться к любому сценарию. Чуть позже террористы начали угрожать Израилю ракетным обстрелом, который они обещают начать в 21:00 26 января.