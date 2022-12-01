Смотрич и Нетаниягу подписали коалиционное соглашение

Нетаниягу назвал это важным шагом, который «приближает нас к формированию националистического правого правительства».

Религиозная сионистская партия подписала коалиционное соглашение с Ликудом в четверг вечером, 1 декабря, предоставив Ликуду три коалиционных соглашения, и еще два соглашения необходимы, прежде чем он сможет сформировать правительство большинства.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Согласно соглашению, глава Религиозно-сионистской партии Бецалель Смотрич первоначально будет занимать пост министра финансов. Ожидается, что глава ШАС Арье Дери будет чередоваться со Смотричем, сначала занимая пост министра внутренних дел, а затем перейдя на пост министра финансов.

Ранее указывалось, что ротация произойдет в 2025 году, и что Смотрич в этот момент станет министром внутренних дел, хотя пока не подтверждено, включены ли эта дата или будущее назначение Смотрича министром внутренних дел в окончательный проект коалиционного соглашения.

Кроме того, Религиозно-сионистская партия получит портфель Министерства иммиграции и абсорбции и Министерства национальных проектов. Кроме того, член Религиозной сионистской партии будет назначен министром в Министерстве обороны с полномочиями в отношении гражданской администрации, департамента Министерства обороны, который управляет районом C в Иудее и Самарии, включая все израильские общины в этом районе.

Партия также получит должность заместителя министра и возглавит несколько комитетов Кнессета, включая председателя влиятельного финансового комитета Кнессета, комитета по конституции, законодательству и правосудию и комитета по делам религии.

«Это еще один важный шаг, который приближает нас к формированию националистического правого правительства, которое будет служить всем гражданам Израиля. Я благодарю председателя Религиозной сионистской партии за его сотрудничество, и я убежден, что мы будем работать вместе в активном и плодотворном сотрудничестве на благо народа Израиля», – сказал Нетаниягу после подписания соглашения.

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