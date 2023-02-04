Нетаниягу и Бен-Гвир прокомментировали шокирующее изнасилование матери на глазах у детей: Это ужасно

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отреагировали на изнасилование 30-летней матери в ее квартире на глазах у ее детей, что произошло в Гадере.

Об этом сообщает Walla.

По словам Нетаниягу, он и его супруга «потрясены ужасающим инцидентом с изнасилованием». Премьер-министр, ныне находящийся в Париже, «с нетерпением» ждёт известий о задержании преступника и привлечении его к ответственности.

Бен-Гвир посетил стихийную демонстрацию жителей Гедеры, где протестующие жаловались на возросшую преступность с плакатами «Где безопасность?» «Наши дети боятся гулять по улице, женщины боятся ходить одни в темное время суток». Они обвинили полицию в отсутствии внимания к их населенному пункту.

«Мы проснулись потрясающим утром, которое потрясло всю общину Гедары и все Государство Израиль. Мы находимся на переднем крае борьбы с преступностью, и у нас нет ответа от органа, которому поручено следить за порядком и соблюдением закона», – заявил глава местного совета Гедеры Йоэль Гамлиэль.

Министр национальной безопасности заявил, что произошедшее изнасилование – «ужасное событие».

«Я надеюсь, что в скором времени преступник будет пойман. Но я пришел сюда, чтобы сказать: люди не чувствуют себя в безопасности не только здесь. Нужны перемены и они последуют, это то, над чем я работаю», – сказал Бен-Гвир.

По словам генерального инспектора полиции Коби Шабтая, он направил в Гедеру большую следственную группу Центрального округа полиции, которая перевернет «каждый камень».

Отметим, что люди из Гедеры устроили протест перед домом главы местного совета Йоэля Гамлиэля. По словам жителей микрорайона Голда, где произошло изнасилование, в этом квартале уже некоторое время постоянно происходят ограбления со взломом и кражи.

Не обделили вниманием и такую деталь, что преступник говорил по-арабски. На стройках в Гедере работает много арабов. Полицейские предполагают, что преступник является жителем ПА, незаконно находящимся в Израиле.

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