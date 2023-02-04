ЦАХАЛ предотвратил очередную попытку контрабанды оружия: подробности

Солдаты Армии обороны Израиля вместе с сотрудниками пограничной службы предотвратили контрабанду огнестрельного оружия на территории бригады «А-Бекаа ве а-Эмеким».

ЦАХАЛ изъял три автомата Калашникова и М-16, а также задержал двух подозреваемых в попытке незаконного перемещения оружия.

Кроме того, на территории бригады «Менаше» был задержан подозреваемый в террористической деятельности, у него был изъят пистолет-пулемет «Карл Густав» («Карло»).

«Курсор» писал ранее, что во вторник, 3 января, силы Армии обороны Израиля предотвратили контрабанду крупной партии наркотиков, которая оценивается в 1 650 000 шекелей.

Еще мы писали, что израильские военнослужащие предотвратили контрабанду оружия в Иорданской долине и схватили троих подозреваемых. Солдаты заметили подозрительный автомобиль, который подобрал сумку.

Напомним, израильские силы безопасности предотвратили на египетской границе крупную партию наркотических средств. Контрабандисты, как оказалось, пытались перевезти наркотики, весом около 100 килограмм, стоимость которых составляла 3,5 миллиона шекелей.

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