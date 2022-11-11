У Лапида рассказали о первых шагах по созданию единой оппозиции

Уходящая коалиция встретится во вторник, чтобы сплотить ряды после поражения на выборах.

Председатели уходящих коалиционных партий должны встретиться во вторник, чтобы подготовиться к участию в оппозиции.

В пятницу премьер-министр Яир Лапид пригласил председателя «Национального единства» Бени Ганца, Авигдора Либермана из «Исраэль Бейтену», Мерав Михаэли из «Аводы» и Мансура Аббаса из «Раам» встретиться и обсудить их стратегию перехода в оппозицию.

«Цель состоит в том, чтобы подготовиться и вместе подумать, как управлять оппозицией», — говорится в заявлении офиса Лапида. Уходящий премьер потерпел поражение на выборах на прошлой неделе от партий, лояльных Нетаниягу, в том числе от ультраправого альянса «Религиозный сионизм», в который входят экстремистские фракции «Оцма Иехудит» и «Ноам».

«Авода» обвинила Лапида в эгоистичной предвыборной стратегии, направленной на укрепление его партии «Еш Атид» за счет лейбористов и левой партии «Мерец», которая была оттеснена за порог Кнессета. С другой стороны, Михаэли подверглась критике за то, что не согласилась на союз с «Мерец».

В преддверии выборов Лапид пообещал, что не будет участвовать в коалиции с «Объединенным списком», и осудил высказывания депутата Кнессета Аиды Тума-Слиман за то, что она назвала пятерых убитых членов палестинской террористической группировки «мучениками» и заявила, что их «сопротивление» было ответом на «оккупацию».

В четверг Лапид призвал своих уходящих партнеров по коалиции объединиться в том, что он назвал борьбой за будущее израильской демократии после резкого подъема «Религиозного сионизма».

Ранее Курсор писал, что Реувен Ривлин предупредил о «больших опасностях для Израиля» после выборов в Кнессет.