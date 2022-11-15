Теракт в Ариэле: стало известно о первых жертвах нападения

По словам военных и медиков, два израильтянина были убиты и четверо ранены, один из них в критическом состоянии, в результате ножевого нападения и тарана автомобиля в районе поселения Ариэль во вторник утром.

По данным Армии обороны Израиля, палестинский террорист ранил ножом охранника возле входа в промышленный парк Ариэля. Затем он зарезал трех человек на ближайшей заправке и скрылся на предположительно украденной машине.

По словам медиков, террорист протаранил автомобили на шоссе 5, после чего вышел и ранил еще одного человека. Затем его застрелили силы безопасности.

Служба «Маген Давид Адом» сообщила, что 35-летний охранник погиб; один из трех мужчин в возрасте 40 лет, раненых на заправке, находится в критическом состоянии, двое других в тяжелом состоянии; 50-летний мужчина погиб в результате ДТП; и еще один 35-летний мужчина получил ножевые ранения и серьезно пострадал на шоссе 5.

В ЦАХАЛе сообщили, что к месту происшествия были направлены военные.

Ранее Курсор писал, что Бен-Гвир высказался о трагедии в Ариэле: Терроризм — это не приговор.

Кроме того, Ганц заявил, что Израиль не будет сотрудничать с ФБР в расследовании убийства Абу-Акле.