Зеленский рассказал, ожидает ли от Нетаниягу помощи с системами ПВО

Президент Украины призывает Нетаниягу сделать все, что в его силах, чтобы спасти как можно больше украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду призвал назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу сделать все, что в его силах, чтобы спасти как можно больше украинцев.

Зеленский сделал комментарий на конференции New York Times Dealbook.

Украинский лидер сказал, что разговаривал с Нетаниягу после недавних выборов в Израиле и сказал ему, что Украине нужны системы ПВО для защиты от атак беспилотников.

Зеленский сказал, что более 550 иранских беспилотников были использованы в атаках на его страну, и сказал, что Нетаниягу должен выбирать между своими отношениями с президентом рф* путиным и историческими связями его страны с Украиной.

«Он, безусловно, может помочь нам с системами ПВО, — сказал Зеленский. — Если он просто хочет сохранить свои личные отношения с президентом путиным, то, конечно, он может продолжать делать то, что делал. Но если он хочет сохранить исторические отношения между Израилем и украинским народом, я думаю, вы должны сделать все возможное, чтобы спасти как можно больше людей».

Израиль доставил в Украину несколько тонн гуманитарной помощи и оборонительного оборудования во время войны, но не стал продавать Киеву современное оружие.

Зеленский критиковал Израиль из-за этого отказа, недавно осудив отсутствие помощи со стороны Израиля во время войны с рф, заявив, что его страна «ничего» не получила от Израиля.

Ранее Курсор писал, что в Казахстане заявили, что не будут помогать россии обходить санкции.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!