Нетаниягу может уволить Дери: в СМИ назвали условие

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу не будет бросать вызов Верховному суду, если он постановит, что министр внутренних дел Арье Дери не может занимать высокий пост, сообщила в среду утром газета Israel Hayom.

Ссылаясь на источники, близкие к премьер-министру, в материале газеты утверждается, что если суд постановит, что осуждение Дери в 2022 году представляет собой безнравственность, несмотря на принятие в прошлом месяце «Закона Дери», или отменит его назначение в соответствии с доктриной разумности, Нетаниягу выполнит постановление суда.

Учитывая, что Дери пообещал не уходить в отставку, если суд вынесет против него решение, Нетаниягу придется уволить председателя партии ШАС из своего правительства. Это шаг, на который готов пойти премьер-министр, пишет газета.

«Премьер-министр выразит свое несогласие, но в итоге уволит Дери, и осветит для общественности ситуацию так, что якобы народ избрал человека, а потом его отвергли судьи», — сказал один из источников, цитируемых в статье газеты.

Если суд вынесет решение против назначения Дери, говорят источники, Нетаниягу воспользуется этим решением, чтобы расширить поддержку предложенных его правительством судебных реформ.

«Мы находимся в разгаре серьезной борьбы, и это возможность показать людям, которые до сих пор не думают, что нам нужны реформы министра юстиции, насколько они неправы», — говорится в газете.

Если суд действительно вынесет решение против Дери, министр внутренних дел потребует, чтобы Нетаниягу ускорил рассмотрение одного из законопроектов в предлагаемом пакете судебных реформ, который не позволит судебной системе отменять решения правительства на основе доктрины разумности.

Кроме того, сообщается, что глава ШАС, чтобы избежать увольнения, требует, чтобы правительство немедленно отменило «стандарт разумности», лишив судебную власть возможности отменять решения правительства.

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