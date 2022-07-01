Нетаниягу начал избирательную компанию: в случае победы он пообещал снизить растущие цены

В первом действии своей избирательной компании Нетаниягу посетил торговый центр Malcha Mall и пообещал продавцам и посетителям магазинов «снизить цены».

После роспуска Кнессета в четверг лидер партии Ликуд Биньямин Нетаниягу не стал терять времени и сразу начал свою избирательную кампанию с посещения торгового центра в Иерусалиме.

Он сообщил, что попытается снизить растущие цены, если он победит на предстоящих выборах, которые состоятся 1 ноября: «Цены выросли из-за этого плохого правительства. Мы разберемся с этим и снизим цены. Это наша первая задача».

Через несколько часов после того, как парламент проголосовал за самороспуск в четверг утром, назначив пятые выборы в стране с 2019 года, лидер оппозиции посетил иерусалимский торговый центр Malcha Mall и вызвал одобрительные возгласы не ожидавших этого прохожих, согласно видеозаписи, опубликованной бывшим премьер-министром в социальных сетях.

Были слышны выкрики «Биби — король Израиля» и «Только Биби», когда лидер Ликуда долгое время ходил по иерусалимскому торговому центру Malcha Mall в сопровождении команды телохранителей.

Войдя в булочную, он спросил у персонала о ценах на сахар и хлеб и поклялся снизить цены, если его переизберут на пост премьер-министра — как предсказывали некоторые первые опросы общественного мнения.

Позже Нетаниягу вошел в супермаркет и подошел к секции фруктов. Держа в руках яблоко, он повернулся к толпе и спросил: «Цены выросли? Вы хотите, чтобы они снизились? Снимите это правительство и голосуйте за нас!».

Недавние опросы свидетельствуют о том, что на выборах будет напряженная борьба между партиями, поддерживающими Нетаниягу и выступающими против него.

«Курсор» писал, что Яир Лапид официально стал 14-ым премьер-министром Израиля. Согласно договоренностям, Лапид официально занял пост премьер-министра. Он намерен оставить свой отличительный след до 1 ноября, дня выборов.