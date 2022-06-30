Беннет провел церемонию передачи власти Лапиду

Беннет провел брифинг для вступающего в должность премьер-министра Лапида и благословил его молитвой. В полночь Лапид будет официально приведен к присяге.

Уходящий премьер-министр Нафтали Беннет провел церемонию передачи власти, а также брифинг по поводу вступления в должность премьер-министра Яира Лапида.

Об этом сообщила канцелярия премьер-министра.

Лапид вступит в должность премьер-министра в полночь после утреннего голосования Кнессета о самороспуске. Также он продолжит исполнять обязанности министра иностранных дел.

Беннет обратился к Лапиду: «Я передаю вам священную эстафету и ответственность за Государство Израиль. Я надеюсь, что вы защитите его, и что Бог защитит вас».

Лапид отметил, что эта короткая церемония не является «прощальной вечеринкой», поскольку «мы не расстаемся».

«Я работал при премьер-министрах, я знаю премьер-министров. Вы хороший человек и отличный премьер-министр, и вы хороший друг», — заявил Лапид, обращаясь к Беннету.

נפתלי, אני עבדתי תחת ראשי ממשלות, אני הכרתי ראשי ממשלות. אתה איש טוב וראש ממשלה מצוין, ואתה חבר טוב. זה לא טקס פרידה כי אין לי שום כוונות להיפרד ממך.@naftalibennett pic.twitter.com/rHzuGAxOer — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) June 30, 2022

Беннет благословил Лапида молитвой, которую обычно читают родители своим детям в начале Шаббата.

В заявлении канцелярии премьер-министра сообщили, что процесс передачи полномочий был «организованным и тщательным» и охватывал вопросы безопасности и дипломатии, без уточнения деталей.

На церемонии присутствовали члены семей и соответствующих штатов.

«Курсор» писал, что Ганц рассказал, в чем была особенность правительства Беннета- Лапид.

Также мы сообщали, что стало известно, когда пройдет официальная церемония приведения к присяге Лапида.