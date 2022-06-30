Беннет провел церемонию передачи власти Лапиду

Уходящий премьер-министр Нафтали Беннет провел церемонию передачи власти, а также брифинг по поводу вступления в должность премьер-министра Яира Лапида.
Об этом сообщила канцелярия премьер-министра.
Лапид вступит в должность премьер-министра в полночь после утреннего голосования Кнессета о самороспуске. Также он продолжит исполнять обязанности министра иностранных дел.
Беннет обратился к Лапиду: «Я передаю вам священную эстафету и ответственность за Государство Израиль. Я надеюсь, что вы защитите его, и что Бог защитит вас».
Лапид отметил, что эта короткая церемония не является «прощальной вечеринкой», поскольку «мы не расстаемся».
«Я работал при премьер-министрах, я знаю премьер-министров. Вы хороший человек и отличный премьер-министр, и вы хороший друг», — заявил Лапид, обращаясь к Беннету.
נפתלי, אני עבדתי תחת ראשי ממשלות, אני הכרתי ראשי ממשלות. אתה איש טוב וראש ממשלה מצוין, ואתה חבר טוב. זה לא טקס פרידה כי אין לי שום כוונות להיפרד ממך.@naftalibennett pic.twitter.com/rHzuGAxOer
— יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) June 30, 2022
Беннет благословил Лапида молитвой, которую обычно читают родители своим детям в начале Шаббата.
В заявлении канцелярии премьер-министра сообщили, что процесс передачи полномочий был «организованным и тщательным» и охватывал вопросы безопасности и дипломатии, без уточнения деталей.
На церемонии присутствовали члены семей и соответствующих штатов.
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