Нетаниягу высказался о неожиданном повороте в соглашении с Ливаном: Насралла пригрозил — и Лапид сдался

Израиль отверг ливанские изменения в предложении о морской границе, поставив сделку под сомнение.

По словам высокопоставленного израильского чиновника, премьер-министр Яир Лапид отклонил в четверг запрошенные Ливаном изменения к предложенному соглашению о морской границе. Вопреки более ранним утверждениям западных официальных лиц о том, что возражения Ливана были незначительными, чиновник назвал требования Бейрута «значительными».

Это заявление поставило под сомнение жизнеспособность сделки, о которой еще несколько дней назад израильские официальные лица говорили как о предрешенном заключении.

Лапид также подчеркнул, что он не пойдет на компромисс в отношении экономических интересов и интересов безопасности Израиля, даже если это будет означать, что в ближайшем будущем сделки не будет, по словам чиновника.

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу, который с самого начала критиковал слелку, обратился к Лапиду.

«Насралла пригрозил — и Лапид сдался. Только сильное давление, которое я и мои друзья оказали, заставило его отказаться от своего соглашения о капитуляции. Пока что.

Израилю нужно другое руководство, опытный и сильный премьер-министр, который выдерживает давление и не сдается перед лицом угроз. Мы не позволим Израилю сдаться Насралле».

Ранее «Курсор» сообщал, что премьер-министр Ливана Наджиб Микати оценил договор о морской границе с Израилем. Он заявил, что соглашением предотвращается большая война в регионе.