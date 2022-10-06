Предотвращаем большую войну: премьер-министр Ливана оценил договор о морской границе с Израилем

Соглашение о демаркации морской границы между Израилем и Ливаном почти достигнуто. Представители сторон обсуждают детали по определенным пунктам важного международного договора.

Глава ливанского правительства Наджиб Микати считает, что новый документ поможет предотвратить большую войну в регионе.

Об этом 6 сообщает Maariv.

О деталях формирующегося соглашения политик не проинформировал. Микати убежден, что договор поможет добавить стабильности в регионе. Он отметил стратегическую важность соглашения.

«Сегодня я удовлетворен двумя вещами — во-первых, мы избегаем определенной войны. Во-вторых, и это самое важное, когда мы объединимся, наше решение будет единым, мы сможем добиться того, чего хотим», – заявил ливанский политик.

Ранее «Курсор» сообщал, что в сентябре появилась информация о возможности подписания соглашения о демаркации морской границы между странами. В Ливане ждут предложения касаемо морской границы с Израилем от посредника США. Американский представитель Амос Хохштейн предоставит письменное предложение, касающееся демаркации морской границы с Израилем.

«Курсору» также стало известно, что Израиль получит финансовую компенсацию. Известны подробности сделки по газовому месторождению Кана с Ливаном. Соглашение якобы планируют обсуждать в кабинете безопасности Израиля в 6 октября, но еще не решено, какой орган должен проголосовать за него, кабинет или все правительство. Официальные представители кабмина эту информацию не комментировали. Только после этого в Вашингтон будет передан положительный ответ. США и Франция будут гарантами соглашения, и что Франция, которой принадлежит 50% Total, экономически заинтересована в его успехе.