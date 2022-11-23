Нетаниягу навестил пострадавших в результате теракта в Иерусалиме

Посещая жертв скоординированных терактов в Иерусалиме сегодня утром, госпитализированных в медицинский центр Шаарей Цедек, назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что сделает «все, чтобы вернуть безопасность» израильтянам, поскольку он работает над формированием следующего правительства страны.
«Нам предстоит еще борьба с жестоким террором, который снова поднимает голову. Мы сделаем все, чтобы быстро вернуть безопасность всем израильским гражданам», — заявил Нетаниягу.
Его нынешний ожидаемый список кандидатов в службы безопасности включает депутата Кнессета от Ликуда Йоава Галланта, бывшего главу Южного командования вооруженных сил, на пост министра обороны, а также лидера «Оцма Иегудит» Итамара Бен Гвира на пост министра общественной безопасности.
Лидер партии «Ликуд» Нетаниягу также выражает соболезнования жертвам и их семьям, в том числе семье 16-летнего Арье Шупака, погибшего в результате нападения.
«Я выражаю соболезнования семье студента ешивы и 16-летнего подростка Арье, которые были жестоко убиты», — говорит Нетаниягу перед выпиской из больницы, добавляя, что молится за выздоровление еще 22 пострадавших в результате нападения. Террористические атаки, совершенные сегодня утром, приходятся на праздник Сигд общины Бета-Исраэль, который эфиопские евреи отмечают в ознаменование завета между Богом и народом Израиля.
По словам Нетаниягу, одна из тяжелораненых жертв терактов — репатриант из Эфиопии в Израиль.
Ранее Курсор писал, что Герцог заявил, что Израиль «продолжит оставаться сильным».