Нетаниягу навестил пострадавших в результате теракта в Иерусалиме

Нетаниягу также выразил соболезнования жертвам и их семьям, в том числе семье 16-летнего Арье Шупака, погибшего в результате нападения.

Посещая жертв скоординированных терактов в Иерусалиме сегодня утром, госпитализированных в медицинский центр Шаарей Цедек, назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что сделает «все, чтобы вернуть безопасность» израильтянам, поскольку он работает над формированием следующего правительства страны.

«Нам предстоит еще борьба с жестоким террором, который снова поднимает голову. Мы сделаем все, чтобы быстро вернуть безопасность всем израильским гражданам», — заявил Нетаниягу.

Его нынешний ожидаемый список кандидатов в службы безопасности включает депутата Кнессета от Ликуда Йоава Галланта, бывшего главу Южного командования вооруженных сил, на пост министра обороны, а также лидера «Оцма Иегудит» Итамара Бен Гвира на пост министра общественной безопасности.

Лидер партии «Ликуд» Нетаниягу также выражает соболезнования жертвам и их семьям, в том числе семье 16-летнего Арье Шупака, погибшего в результате нападения.

מבקר בבית החולים שערי צדק את פצועי הפיגוע הקשה בירושלים. כולנו מתפללים לרפואתם. pic.twitter.com/hSjCvj5slE — Benjamin Netanyahu — בנימין נתניהו (@netanyahu) November 23, 2022

«Я выражаю соболезнования семье студента ешивы и 16-летнего подростка Арье, которые были жестоко убиты», — говорит Нетаниягу перед выпиской из больницы, добавляя, что молится за выздоровление еще 22 пострадавших в результате нападения. Террористические атаки, совершенные сегодня утром, приходятся на праздник Сигд общины Бета-Исраэль, который эфиопские евреи отмечают в ознаменование завета между Богом и народом Израиля.

По словам Нетаниягу, одна из тяжелораненых жертв терактов — репатриант из Эфиопии в Израиль.

Ранее Курсор писал, что Герцог заявил, что Израиль «продолжит оставаться сильным».