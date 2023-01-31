«Иностранное вмешательство»: депутат Кнессета выступила с жестким заявлением в адрес Блинкена

Орит Строк раскритиковала госсекретаря США Энтони Блинкена на следующий день после того, как он дал понять, что Белый дом явно обеспокоен инициативами нового жесткого правительства Израиля.

«Уважаемый мистер Блинкен, насколько я понимаю, вы решили преподать нашему премьер-министру урок демократии», — написала в Твиттере депутат от Религиозного сионизма.

«Что ж, демократия — это прежде всего обязанность страны определять свой курс в соответствии с голосами своих граждан, каждому из которых придается равный вес без иностранного вмешательства», — написала Строк.

«Демонстрации, какими бы законными они ни были, не эквивалентны голосованию», — написала Строк с упреком в адрес высокопоставленного американского чиновника.

На прошлой неделе депутат попала в скандал, когда сказала, что врачам нужно разрешить отказывать пациентам в лечении по религиозным мотивам.

Напомним, что коалиция Нетаниягу продвигает противоречивую реформу, которая усилит контроль правительства над судебной системой. План вызвал резкую критику и предупреждения со стороны ведущих финансовых и юридических экспертов, а также еженедельные массовые протесты и публичные петиции со стороны различных должностных лиц, специалистов и частных компаний.

Критики говорят, что, наряду с другими запланированными законами, радикальная перестройка повлияет на демократический характер Израиля, нарушив его систему сдержек и противовесов, предоставив слишком много власти исполнительной власти и оставив меньшинства беззащитными.

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