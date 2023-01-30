Герцог встретился с Блинкеном: о чем шла речь

Это уже четвертая встреча политиков с момента вступления президента в должность.

Президент Ицхак Герцог в понедельник, 30 января, встретился в Иерусалиме с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает Israel National News.

Отмечается, что это их четвертая встреча с момента вступления президента в должность.

«Хочу от имени народа Израиля выразить признательность президенту Байдену и вице-президенту Харрису за их слова соболезнования и силы в очень болезненный момент, который у нас был на выходных. когда дорогих, любимых, невинных граждан Израиля убили просто за то, что они евреи и израильтяне. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы поддерживаете нас в этой битве против террора и ненависти», — сказал Герцог.

Он отметил, что Соединенные Штаты Америки — ближайший союзник Израиля, а связи двух государств «выходят за рамки политики».

«Это просто нечто глубоко психологическое и эмоциональное. Для нас было большой честью принимать президента Байдена всего несколько месяцев назад, и я также имел честь посетить его в Овальном кабинете, и я надеюсь, что мы сможем вместе продолжить и развивать отношения во многих областях», — подчеркнул президент.

В свою очередь госсекретарь США отметил «солидарность с Израилем, со всем народом Израиля, когда дело касается борьбы с терроризмом, и мы, как всегда, поддерживаем вас в этом».

«Мы высоко ценим ваше лидерство, когда речь идет о работе по деэскалации напряженности между сообществами, и ясность вашего голоса, когда речь идет о поиске хорошего пути вперед, обеспечивающего консенсус по вопросу о судебной реформе, и, конечно же, ваш голос и ваше видение по некоторым другим вопросам», — сказал Блинкен.

Как сообщал Курсор, в понедельник, 30 января, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль с первым визитом после смены правительства. Сойдя с трапа самолета, Блинкен произнес речь, в которой в самых резких выражениях осудил теракты в Иерусалиме.

Он назвал “вдвойне возмутительным”, что террорист избрал для атаки место возле синагоги и убивал людей, “выходящих после молитвы”. Госсекретарь также отметил, что теракт был совершен в Международный день памяти жертв Холокоста.

Ранее Курсор писал, что накануне госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Египет в начале поездки на Ближний Восток, во время которой он постарается снизить напряженность в отношениях между Израилем и Палестиной. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

Блинкен, который в понедельник и вторник отправится в Иерусалим и Рамаллу после остановки в Каире, запланировал визит, чтобы увидеть новое правое правительство Израиля. При этом поездка приобретает новую актуальность после одного из самых жестоких актов насилия за последние годы.

Также Курсор информировал о том, что 18 января с визитом в Израиль прилетел советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.